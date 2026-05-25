週明け２５日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１８１９円高の６万５１５８円と大幅続伸。連日の最高値更新で未踏の６万５０００円台乗せ。巷で“６万円時代”と言われ始めたが、早くもその５合目まで来てしまった。なお、きょうはＴＯＰＩＸも３カ月ぶりに最高値更新を果たした。基本的にＡＩ・半導体周辺を舞台に世界的なリスクオン相場が続いているが、それにしても相変わらずのジェットコースター相場