J3のカマタマーレ讃岐は、J2・J3百年構想リーグ終了後、プロ生活を終える選手2人の引退セレモニーを開きました。 「いろんな人に助けられてここまで来ました」 セレモニーは、きのう（24日）のホームゲーム終了後に開かれました。現役を引退するのは江口直生選手と井林章選手です。それぞれの家族から花束が手渡されたあと、スタジアムでファンに別れを告げました。（カマタマーレ讃