アイ・オー・データ機器は、2026年7月1日付で、社名をブランド名と同じ「アイオーデータ」に変更すると発表した。5月21日付の臨時株主総会で決議した。●事業の広がりにあわせ企業名称とブランド名称を統一1976年の創業以来、「アイ・オー・データ機器」としてPC周辺機器を中心に製品・サービスを提供してきたが、現在では、事業領域は液晶ディスプレーやストレージ、ネットワーク機器に加え、クラウド連携サービスなどへ広が