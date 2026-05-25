5月第4週の上昇率ランキングの1位と2位は日経半導体株指数（トータルリターン）に連動する投資成果を目指すインデックスファンドとなっています。3位の「デジタル情報通信革命＜０１０１（ゼロイチゼロイチ）＞」は情報通信関連の日本株を主要投資対象としています。 下落率ランキング1位と3位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド（情熱アジア大