5月25日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは272銘柄。東証終値比で上昇は125銘柄、下落は124銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は69銘柄。うち値上がりが29銘柄、値下がりは33銘柄だった。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は410円安と大幅安に売られている。 PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下