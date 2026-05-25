24日（日）、V.LEAGUE MEN EAST（SVリーグ男子 東地区）のレーヴィス栃木はアウトサイドヒッターの櫻井佑都（24）と林雅裕（24）の退団を発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 茨城県出身の櫻井は日本大学を卒業後、2024年に入団。今季、Vリーグ男子東地区で29試合にベンチ入りを果たし、244得点をあげ、チームのプレーオフ進出に大きく貢献した。 福井県出身の林は東京学芸大学