深夜の飲食店で、売上金など40万円が盗まれる被害。防犯カメラが犯行の一部始終を捉えていました。 閉店後の店内の防犯カメラの映像を見ると…帽子にマスク姿の男がライトを手に店に侵入し、レジの周りを物色。現金を盗む瞬間が捉えられていました。犯行時間、わずか3分半。 被害にあった飲食店店主によりますと、5月23日午前1時すぎ、大阪市天王寺区にある店に男が侵入し売上金など約40万円が盗まれたということです。