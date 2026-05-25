モデルでタレントのJOYさんが5月21日に自身のX（旧Twitter）を投稿。注文した“ピザの配達”について、写真付きで苦言を呈しました。【写真を見る】【 ＪＯＹ 】「酷過ぎません？」“宅配ピザ” 箱を開けて驚愕写真添えて「逆に興奮してきたからこれからも頼み続けるわ」ＪＯＹさんは、「激疲れで帰ってきてお腹空きまくってたから大好きなピザ頼んだらこれ。」と書き出し、投稿した写真には、原型のないピザの様子が。