乃木坂46の3期生で キャプテンを務めていた梅澤美波さんが5月24日、自身のインスタグラムを更新。グループを卒業したことを報告しました。【写真を見る】【 梅澤美波 】 「乃木坂46が、大好き。その気持ちだけで生きた9年と8ヶ月でした」卒コン終え想い「夢のようなラストステージ」梅澤さんは、「乃木坂46を 卒業しました 」と書き出し、21日に東京ドームで開催された自身の卒業コンサートの写真を多数投稿。大胆にデコルテを