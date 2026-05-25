長野県警中野署で黙とうする署員ら＝25日午後4時26分長野県中野市で女性2人と警察官2人が殺害された事件は25日、発生から3年となり、県警が中野署で追悼行事を開いた。橋本和也署長は訓示で「4人の無念と遺族の悲しみを受け止め、地域の安心・安全を守るためにまい進する」と述べた。追悼行事には、署員ら50人が参加。110番が入った午後4時26分に合わせて黙とうした。現場付近では、献花や手を合わせに訪れる人たちの姿が朝か