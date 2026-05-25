気象庁＝東京都港区国土交通省は25日、高潮で重大な被害が生じる恐れがある高潮予報海岸に、富山湾沿岸（下新川海岸）を全国で初めて指定すると発表した。28日から提供開始となる新たな防災気象情報に合わせた措置で29日付。高潮予報海岸では海面の高さ（潮位）に加え、波の打ち上げ高が警報発令基準に加味される。国交省や気象庁によると、富山湾に面する富山県黒部市、入善町、朝日町が対象。過去に高潮や高波の被害を頻繁に