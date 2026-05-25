ハンズ渋谷店生活雑貨店のハンズは25日、今年11月に渋谷店の営業を終了すると発表した。建物の賃貸契約終了のため。「東急ハンズ」の名前で1978年9月に開業してから48年の歴史に幕を下ろす。最終営業日は決定次第公表する。現在全国100近くあるハンズの店舗の中で最大の売り場面積を持つといい、全国系列店の象徴を担ってきた。ハンズは2022年3月にホームセンター大手「カインズ」の子会社となり、東急ハンズの社名や店名も変