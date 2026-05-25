タレントの平愛梨（41）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。子供たちとの夕食作りを伝えた。平は「お家でやきとりパラダイス」と書き出し、食卓の写真をアップ。「子供たちが帰ってくるまでに！！」と黙々と食材を串に刺していたが間に合わず、帰るなり「今日のご飯なに？」と興味津々の子供たち。「焼き鳥だよー」との説明に「作るー！！」「やりたーい！！」「僕もやる」と3人が立候補したそう。そのため「タイミ