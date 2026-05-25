2026年5月9日（土）と10日（日）の2日間にわたり、Kstyleが贈るK-POP音楽祭『Kstyle PARTY 2026』がABEMAにて国内独占・無料生中継された。そこで9日の公演に出演したNouerAのミラク、CLOSE YOUR EYESのケンシンの対談インタビューを実施。オーディション番組出身で、日本人メンバー、同学年という共通点を持つミラクとケンシンが2人で話すのはこのインタビューが初。貴重なトークをお届けする。【映像】CLOSE YOUR EYESのパフォ