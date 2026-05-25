今月行われた米中首脳会談で、習近平国家主席が高市首相を名指しで非難したことをめぐり、中国外務省は「把握している状況と一致しない」と否定しました。日本政府関係者によると、今月、中国・北京で行われた米中会談の中で習主席が「日本の再軍備化」を挙げ、高市首相を名指しで非難したのに対し、トランプ大統領は同調せず、高市首相について「素晴らしい指導者だ」と擁護したということです。中国外務省は25日の会見でこの報道