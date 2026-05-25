ニトリは、おうちで手軽にドリンクを楽しめる、「ミル付きジュースミキサー」（YD2R05）と「コードレスミニボトルブレンダー」（YD2R07）を、2026年5⽉下旬に発売します。実売価格は、ミル付きジュースミキサーが2990円、コードレスミニボトルブレンダーが1990円（いずれも税込）。 「ミル付きジュースミキサー／コードレスミニボトルブレンダー」 記事のポイント 暑い夏は、旬のフルーツや野菜を使ったスムージー