5月24日、フランスのカンヌで開催されている第79回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門の授賞式がおこなわれ、濱口竜介監督最新作『急に具合が悪くなる』で主演を務めたヴィルジニー・エフィラ、岡本多緒が最優秀女優賞を獲得した。日本人女優が最優秀女優賞を受賞したのは史上初の快挙だ。「パリにある介護施設長のマリー＝ルー・フォンテーヌと、入院しているがん患者の日本人・森崎真理が友情を育んでいくストーリーで、