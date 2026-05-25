「にしたんクリニック」などを展開するエクスコムグローバル株式会社の社長でＴｉｋＴｏｋｅｒとしても活躍する西村誠司氏が２５日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。株のポートフォリオを公開した。西村社長が２０２４年７月にアップした給与明細を初公開した動画は「いいね」の数が約１・３万もつくバズを記録。「以前、僕の給与明細を公開したときにすごく話題になりましたので、今、僕の持っている上場株式がどういうふうになって