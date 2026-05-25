伝説の“キング・オブ・ポップ”、マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』が、6月12日より日本公開となる。本作に、マイケル・ジャクソンを陰で支えた実在のキーパーソンとして登場するのが、「この時代で最高の弁護士」とマイケル本人から称されたジョン・ブランカ。MTVの壁を打ち破り、『スリラー』の成功を支えたブランカを、劇中では実力派俳優マイルズ・テラーが好演している。【写真】マイケル・ジャ