『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』でアカデミー賞7部門を制覇した監督コンビ、ダニエル・クワンとダニエル・シャイナートの新作から、ライアン・ゴズリングが降板。後任として、マット・デイモンが交渉に入ったようだ。【写真】『エブエブ』ミシェル・ヨーほかアカデミー賞→アフターパーティー、華麗なるドレスチェンジ7選Varietyによると、これまで主演として名前が挙がっていたゴズリングが、クリ