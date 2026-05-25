演出家・栗山民也が手がける新作劇『エレクトラ』上演が決定。明日海りお、キムラ緑子を主演に迎え、東京建物 ぴあ シアターオープニングシリーズの一作として12月に上演される。【写真】明日海りお、エレガントな純白ドレス姿ミュージカル『エリザベート』取材より本作は、父の仇討ちに燃える娘を描くギリシャ悲劇『エレクトラ』を原典に、“復讐”と“正義”の連鎖を音楽と叙事詩的な言葉で演出する新たな劇空間。父を奪わ