◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）フォルテアンジェロ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父フィエールマン）は皐月賞５着からの参戦。その前走はスタートのタイミングが合わず後方となったが、メンバー最速３３秒４の末脚で０秒５差まで追い上げ、ホープフルＳ２着馬の底力を見せた。１週前は美浦・Ｗコースで荻野極騎手が騎乗。リアライズオーラム（４歳１勝クラス）と併せ、しまいの