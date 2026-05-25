「日本生命セ・パ交流戦２０２６」は２６日に開幕する。各球団が、普段は対戦しないリーグの６球団と３試合ずつ計１８試合を戦う。楽天のキーマンは荘司康誠投手（２５）。今季は初の開幕投手を務め、エースへの道を進んでいる右腕が、チームを押し上げていく。＊＊＊＊＊＊進化を遂げている荘司がチームを上昇気流に乗せる。今季は初の開幕投手を任され、見事に白星。ここまで８試合に登板して４勝４敗、防御率３