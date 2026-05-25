メ～テレ（名古屋テレビ） 自転車の青切符制度を悪用する手口で現金をだまし取られたとうその申告をしたとして、名古屋市の70代男性が書類送検されました。 偽計業務妨害の疑いで書類送検されたのは天白区の70代の男性です。 捜査関係者によりますと、男性は4月17日、名東区の路上で自転車に乗っていた際、警察官を名乗る男2人から「歩行者がいるのに手信号をしないのは違反」などと声を掛けられ、反則金名目で現