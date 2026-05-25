メ～テレ（名古屋テレビ） 会話やテレビの音が聞こえづらい人を対象にした、耳をふさがない「イヤカフ型」の集音器の体験会が名古屋で開かれました。 集音器「ミライスピーカー・イヤー」は、補聴器に抵抗がある高齢者などをターゲットにした商品です。 片耳が5.6gと軽量なため、装着した際に圧迫感がないのが特徴です。 自分専用に聞こえ方を調整することができ、日常会話やテレビの