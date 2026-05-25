アジア最大級の国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア２０２６」が２５日に開幕し、東京・高輪ゲートウェイのＭｏＮＴａｋａｎａｗａで行われたレッドカーペットセレモニーに俳優の齊藤工が出席した。齊藤がプロデュースした短編映画「私たちが麺処まろに通うまでに至った件」（小山巧監督）は、ラーメン店に集う少女たちの物語。「食の記憶」をテーマにした映画祭の特別上映プログラムとして