タレントのマツコ・デラックスが２５日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。自分自身についての率直な思いを明かす一幕があった。この日の視聴者生投票のテーマ「あなたは我ながらキモいと思ったことがありますか？」について聞かれると「キモいですよ、それは。存在自体が。いっこうに慣れずにいますよ、自分に」と自虐的に話し出したマツコ。ＭＣの大島由香里