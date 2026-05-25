俳優グレン・パウエル（37）は、「規律こそが自身の幸福への鍵」と信じているという。近年、「トップガン マーヴェリック」(2022)年、「恋するプリテンダー」(2024年)、「ヒットマン」(2024年)などの映画に出演し、みるみる頭角を現してきたグレンが、自身の成功と幸福の鍵について語った。 【写真】レッドカーペットではトム・クルーズと笑顔の2ショット「トップガン マーヴェリック」プレミア