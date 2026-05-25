今月21日午後5時ごろ、飯田市座光寺で「トラクターでトラブルがあって、運転していた男性の意識がもうろうとしていて、顔色が悪い」と男性の家族から消防に通報がありました。トラクターを運転していたのは飯田市座光寺に住む農家の男性(89)で、飯田市内の病院に運ばれましたが、24日に多臓器不全により死亡しました。警察によりますと、男性は幅約3メートルほどの市道をトラクターを走行中に、７メӦ