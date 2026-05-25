Lu Ban アユートは、Noble Audioの有線ユニバーサルイヤフォンのコンセプトモデル「Lu Ban」(ルー・バン)を、5月29日に発売する。価格は220,000円。 Lu Banは、中国の伝説的な名工・魯班(ルー・バン)から着想を得て開発された。外観デザインは精密な造りと素材への敬意を体現しており、シェルは構造的な安定性と独特の木目模様から選ばれたココボロウッドと、高精度の3Dプリント樹脂製インタӦ