【単行本1巻が発売されました！】【後編を読む】「ママを口説くと死ぬよ」結婚した相手がことごとく病死したスナック経営者の“黒いウワサ”喧嘩中に急死した老人の死因は、不自然な腎不全によるものだった――。真相を探るべく、喧嘩相手の男性に最期の様子を聞くことに。今回公開しているのは第8話＜前編＞です。（後編はこちらから）＜後編に続く＞〈「ママを口説くと死ぬよ」結婚した相手がことごとく病死したスナック