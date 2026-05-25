記事ポイントGPT-5.2とGemini 2.5 Flashを搭載した会話型AIぬいぐるみが応援購入サービス「Makuake」で先行販売されます追加月額不要で24時間会話でき、複数センサーがなでる・持ち上げる動作に反応して感情表現を示します先行販売の超超早割限定セットはKOTTI本体＋コスチューム1着付属で37,800円（税込）、店頭想定価格6万円台より大幅に抑えられています AIぬいぐるみ「KOTTI(コッティ)」が、応援購入サービス「Makuake」