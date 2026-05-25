福岡県の吉本興業常設劇場「よしもと福岡 大和証券劇場」が、今年7月に6周年を迎えることに感謝を込め、キャンペーン『フクゲキRockに6周年！〜爆夏Thank You大作戦〜』（7月1日〜31日）の開催が決まった。【写真】よしもと福岡劇場、6周年を盛り上げるメンバーたち期間中は、「福岡よしもとお笑いライブ」に来場者に6周年オリジナルステッカーをプレゼントするほか、人気芸人と福岡芸人のフォトが当たる「ROCKな夏のLOCK解除