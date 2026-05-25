小学館のコミックアプリ『マンガワン』にて、「第１話」を読むだけで１SPライフがもらえる、春の新連載キャンペーンがスタートした。また、各作品をお気に入り登録し、「第２話」もしくは「「第３話」も先読みすると、１作品あたり３SPライフがもらえ、最大で16SPライフがもらえる企画となっている。【画像】面白そう！『マンガワン』春の新連載4作品のイラスト■対象作品5月24日（日）スタート『まじめふまじめマジ恋路』著者：