26日も関東から九州は広く夏日に。西日本を中心に30℃以上の真夏日になる所もありそうです。天気は西から下り坂となるでしょう。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■26日も暑さ続く 福井・大阪31℃26日(火)も全国的に平年より気温が高く、関東から九州では広く25℃以上の夏日になる予想です。30℃以上の真夏日になる所もあるでしょう。26日(火)の予想最高気温は、高い順に、兵庫県の豊岡で33℃、京都府の舞鶴などで32℃、福