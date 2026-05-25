学童クラブに来ていた女子児童のスカートの中を盗撮したとして、この学童でアルバイトをしていた男が逮捕されました。警視庁によりますと、中島舞斗容疑者はことし3月、アルバイトとして勤務していた東京・町田市の学童クラブで、小学校低学年の女子児童のスカートの中をスマートフォンで盗撮した疑いが持たれています。中島容疑者は中学1年生の女子生徒をわいせつ目的で誘拐したとして、すでに逮捕されていて、警視庁が押収したス