マツコ・デラックスが25日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。自己評価を語る一幕があった。今放送のメールテーマは「我ながらキモいと思ったことがありますか？」だった。マツコは自己評価について聞かれ「キモいですよ、存在自体が。一向に慣れずにいますよ」と切り出した。「そういうものですよ。こんな太ってて、女装癖まであって。すごいね。すごい生物よね」と自ら笑い「特殊な