犬の留守番中に起こるかもしれないトラブル お留守番中は何かとトラブルがつきものです。飼い主にも予測することができなかった思わぬトラブルが起きやすいです。 お留守番中に起こるかもしれないトラブルを知り、事前に対策を行っておくことで、愛犬の安全と健康と命が守られます。 お家の中に愛犬にとっての危険はありませんか？改めてよく見直してみましょう。 1.誤飲誤食によるトラブル 子犬や若い犬は好