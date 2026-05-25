「出光丸」25日午後5時頃の状況は？ （松本道弥アナウンサー）愛知県知多市の新舞子マリンパークに来ています。 【写真を見る】ホルムズ海峡通過の｢出光丸｣ 伊勢湾シーバースに係留中… サウジアラビアから運んだ約200万バレルの原油 海底パイプラインで製油所の石油タンクに 新舞子マリンパークから西に7キロほど離れた海上には、「出光丸」がとまっているのがわかります。その手前にある施設が