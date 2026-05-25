俳優・坂東龍汰のInstagramが更新され、29歳の誕生日を迎えたことを報告する一連のオフショットが公開された。 参考：『我々は宇宙人』第79回カンヌ国際映画祭監督週間出品へ坂東龍汰と岡山天音がW主演に 投稿には、白いTシャツ姿の坂東が「29」のキャンドルが灯ったケーキを掲げて笑う姿が切り取られている。温かなテーブルを背に弾けるような表情を見せる、祝福ムードたっぷりのカットだ。 続く写