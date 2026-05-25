ZARDの楽曲を映像とともに生バンドで演奏するアコースティックライブが、ビルボードライブ大阪、東京にて10月に開催される。 （関連：劇場版『コナン』主題歌、ZARD「夏を待つセイル(帆)のように」から20年B'z、倉木麻衣……初期主題歌振り返り） 2度の無観客公演を経て、2025年に有観客公演を果たした本公演は、バンドライブとはひと味違う会場／編成／アレンジによって楽曲たちに新たな表情が吹き込まれる唯