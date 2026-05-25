全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・立石のおでんの店『二毛作』です。体に染み入るおいしいダシと今夜は乾杯下町・立石のおでんの名店といえばここ。店主の日高さんは、実家がおでん種屋さん。だから種の多くが店の自家製だ。カツオと昆布でとった澄んだダシは、キリリとカツオが立ち、いかにも東京らしい。焼酎のダシ割りは、数種類の本格焼酎から選べるが、日高さんが