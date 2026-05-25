アーセナルが22年ぶりにプレミアリーグのトロフィーを掲げた。プレミアリーグ最終節が現地時間24日に行われ、アーセナルはクリスタル・パレスと対戦した。対戦相手のイレブンと審判団が作った花道を通って『セルハースト・パーク』のピッチに登場すると、ガブリエウ・ジェズスとノニ・マドゥエケがネットを揺らして2点を先行。反撃を最終盤の1点に抑え、2−1の勝利で22年ぶりの優勝に花を添えた。試合後には優勝セレモニーが