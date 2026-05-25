アーセナルは現地時間24日に行われたプレミアリーグ最終節でクリスタル・パレスに勝利し、22年ぶりの優勝に花を添えた。すでに優勝が決まった状態で敵地『セルハースト・パーク』の乗り込んだアーセナルは、クリスタル・パレスの選手と審判団が作った花道を通ってピッチに入場。41分にガブリエウ・ジェズス、47分にノニ・マドゥエケがネットを揺らすと、反撃を最終盤の1点に抑え、2−1で勝利した。試合後にはセレモニーが実施