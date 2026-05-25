ベテランDFの“風格”あふれる最新ショットが反響を呼んでいる。５大会連続でワールドカップに臨むFC東京の長友佑都は、５月25日から国内でスタートした日本代表活動に合流。インスタグラムの『長友佑都マネージャー』公式アカウントでは、現地到着時の様子が公開された。投稿では、黒いTシャツに黒いパンツを合わせ、上着を肩に掛けたスタイルで車から降り立つ姿を披露。サングラスをかけた“オールブラックコーデ”で、車