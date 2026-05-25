茨城県潮来市の「水郷潮来あやめまつり」と、千葉県香取市の「水郷佐原あやめまつり」をPRする観光大使と談笑する高市首相（中央）＝25日午後、首相官邸高市早苗首相は25日、茨城県潮来市の「水郷潮来あやめまつり」と、千葉県香取市の「水郷佐原あやめまつり」をPRする観光大使らと官邸で面会した。アヤメの花束を受け取り「初夏の風物詩で凜とした美しい花だ。私も凜として堂々と国政にまい進したい」と述べた。面会したのは