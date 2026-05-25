25日昼前、沖縄県石垣市の集合住宅で、高齢の男性が胸から血を流して倒れた状態で見つかり、その後、死亡が確認されました。警察は、殺人事件とみて、捜査を始めました。警察によりますと、25日午前11時前、石垣市内の集合住宅1階の一室で、「高齢男性が胸から血を流して倒れている」と警察に通報がありました。男性は、この部屋に住む72歳の西原勝さんで、意識不明の状態で病院に搬送され、その後、死亡が確認されました。西原さ