事件が発覚する数日前、現場付近の住人が、容疑者とみられる男を複数回目撃していました。 兵庫県たつの市の住宅で田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が殺害された事件で、警察は千尋さんに対する殺人容疑で、住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）の逮捕状を取り、全国に指名手配しました。 大山容疑者は、10年ほど前まで隣の家に住んでいたということです。 （大山容疑者と小中同級生）「正直びっくりというか