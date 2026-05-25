最高裁判所＝東京都千代田区最高裁第3小法廷（渡辺恵理子裁判長）は、新潟市のアパートで2018年、同居男性＝当時（49）＝をナイフで刺し死なせたとして、傷害致死罪に問われたフリーター伊藤寿哉被告（48）の上告を棄却する決定をした。22日付。懲役6年とした差し戻し後の一、二審判決が確定する。判決によると、18年10月26日、当時居候していた鈴木理文さん宅で、鈴木さんの右腕をペティナイフで2度突き刺し、出血性ショック