きょう正午ごろ、東京・銀座で、異臭のため26人が体調不良を訴え、19人が搬送されました。男が催涙スプレーのようなものをまいたという情報があり、警視庁が捜査を進めています。中継です。こちらには発生直後から多くの消防隊や救急隊などが駆けつけたほか、災害派遣医療チーム「DMAT」も展開するなど一時騒然となりました。そしてつい先ほど、5分程前に現場の1階部分を覆うようにして張られていたブルーシートが外されました。こ